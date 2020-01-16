SOCAR увеличила в 2019г экспорт продукции нефтепереработки и газохимии на 22%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году увеличил экспорт продукции нефтепереработки и газохимии на 22%, до 2 млн 233,21 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
«В 2019 году SOCAR направила на экспорт 2 млн 233,21 тыс. тонн продукции нефтепереработки и газохимии, что примерно на 22% превышает показатель 2018 года. Рост объемов экспорта связан с деятельностью заводов SOCAR Polymer и Карбамидного завода, а также с увеличением объемов производства на метанольном предприятии компании SOCAR», - отметили в компании.
Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2019 году SOCAR экспортировала 21,1 млн тонн нефти (спад на 11,6% по сравнению с 2018г - ИФ). «За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов», - пояснили в компании.
Как сообщалось, общий объем нефтедобычи в Азербайджане в 2019 году составил 37 млн 453,702 тыс. тонн.
Н.Аббасова
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