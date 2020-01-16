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ТЭК 16.01.2020 13:57

SOCAR увеличила в 2019г экспорт продукции нефтепереработки и газохимии на 22%

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в 2019 году увеличил экспорт продукции нефтепереработки и газохимии на 22%, до 2 млн 233,21 тыс. тонн, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.

«В 2019 году SOCAR направила на экспорт 2 млн 233,21 тыс. тонн продукции нефтепереработки и газохимии, что примерно на 22% превышает показатель 2018 года. Рост объемов экспорта связан с деятельностью заводов SOCAR Polymer и Карбамидного завода, а также с увеличением объемов производства на метанольном предприятии компании SOCAR», - отметили в компании.

Кроме того, в компании подчеркнули, что в 2019 году SOCAR экспортировала 21,1 млн тонн нефти (спад на 11,6% по сравнению с 2018г - ИФ). «За исключением объемов, добываемых собственными силами, компания направляет на экспорт прибыльную нефть Азербайджана и SOCAR, добываемую в рамках нефтяных контрактов», - пояснили в компании.

Как сообщалось, общий объем нефтедобычи в Азербайджане в 2019 году составил 37 млн 453,702 тыс. тонн.

Н.Аббасова

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Тэги: SOCAR, НЕФТЕПЕРЕРАБОТКА, ЭКСПОРТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]