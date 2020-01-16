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Дальнее зарубежье 16.01.2020 14:04

На юге Афганистана при взрыве мины погибли пять энергетиков

В афганской провинции Забуль в результате подрыва придорожной мины погибли пять сотрудников афганской энергетической компании Breshna, еще один получил ранения, сообщили в четверг местные СМИ.

Пресс-секретарь губернатора провинции Голь Ислам Сиял сообщил журналистам, что инцидент произошел в полдень в местечке Зиерат уезда Шахри Сафа.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АФГАНИСТАН, ЭНЕРГЕТИКИ, ГИБЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]