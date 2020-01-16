На юге Афганистана при взрыве мины погибли пять энергетиков

В афганской провинции Забуль в результате подрыва придорожной мины погибли пять сотрудников афганской энергетической компании Breshna, еще один получил ранения, сообщили в четверг местные СМИ.

Пресс-секретарь губернатора провинции Голь Ислам Сиял сообщил журналистам, что инцидент произошел в полдень в местечке Зиерат уезда Шахри Сафа.