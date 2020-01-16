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Карабахский конфликт 16.01.2020 14:19

О встрече Алиева и Пашиняна по Карабаху говорить пока рано - глава МИД Армении

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию пока не планируется, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Пока рано говорить (о встрече лидеров двух стран - ИФ)", - сказал Мнацаканян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

"Мы не избегаем переговоров", - подчеркнул при этом министр.

На вопрос о сроках проведения следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана Мнацаканян ответил, что информация будет предоставлена сторонами в соответствующие сроки.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались 4 декабря 2019 года в Братиславе.

Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявлял, что очередная встреча с главой МИД Армении планируется в январе 2020 года.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ЛИДЕРЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]