О встрече Алиева и Пашиняна по Карабаху говорить пока рано - глава МИД Армении

Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева по карабахскому урегулированию пока не планируется, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.
"Пока рано говорить (о встрече лидеров двух стран - ИФ)", - сказал Мнацаканян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
"Мы не избегаем переговоров", - подчеркнул при этом министр.
На вопрос о сроках проведения следующей встречи глав МИД Армении и Азербайджана Мнацаканян ответил, что информация будет предоставлена сторонами в соответствующие сроки.
В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана встречались 4 декабря 2019 года в Братиславе.
Ранее глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявлял, что очередная встреча с главой МИД Армении планируется в январе 2020 года.
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