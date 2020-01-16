Белоруссия хочет напрямую экспортировать электроэнергию в Латвию - премьер-министр

Белоруссия проработает с Латвией возможность прямой поставки белорусской электроэнергии, заявил премьер-министр Белоруссии Сергей Румас.
"Мы договорились, что наши министерства энергетики проработают вопрос прямой поставки электроэнергии в Латвию, а не через сопредельные страны", - сказал Румас журналистам после встречи с премьер-министром Латвии Кришьянисом Кариньшем в Минске в четверг. Его слова цитирует госагентство БелТА.
В прошлом году официальные представители Латвии неоднократно заявляли о готовности покупать электроэнергию с БелАЭС (запуск планируется в первом квартале 2020 года - ИФ), несмотря на бойкот со стороны соседней Литвы.
В августе прошлого года Латвия приняла решение перенести торговлю электроэнергией с третьими странами с литовской границы на российскую. В настоящее время Латвия может покупать белорусскую электроэнергию через литовскую границу.
Литва пока остается основным покупателем белорусской электроэнергии. По данным Белстата, в январе-сентябре 2019 года экспорт электроэнергии в эту страну вырос на 38,5% по сравнению с показателем аналогичного периода предыдущего года - до 1,07 млрд кВт.ч. Поставки из Беларуси идут через биржу Nord Pool по контрактам с литовскими компаниями.
В то же время Литва является категорическим противником запуска БелАЭС, которая размещена в непосредственной близости от ее границы. В декабре 2019 года сейм Литвы принял поправки, которые включают дополнительные меры для ограничения доступа электроэнергии в республику из третьих стран, где находятся "небезопасные" атомные электростанции. В июне 2017 года сейм признал, что БелЭАС "представляет угрозу для национальной безопасности, окружающей среды и здоровья населения Литвы".
Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Первый энергоблок планируется ввести в 2020 году, в настоящее время на этом блоке ведутся подготовительные работы к пуску, так называемая "горячая обкатка". Ввод в эксплуатацию второго энергоблока планируется обеспечить в 2021 году.
Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").
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