АЖД увеличили в 2019г перевозки грузов на 9%, пассажиров внутри Азербайджана – на 35,8%

Внутренние пассажироперевозки посредством ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) в 2019 году составили 3 млн 849 тыс. человек, заявил председатель общества Джавид Гурбанов.

«По итогам 2019 года АЖД внутри страны перевезло 3 млн 849 тыс. пассажиров, что на 35,8% больше чем в 2018 году», - сказал Гурбанов на заседании коллегии АЖД посвященной итогам 2019 года.

Касаясь грузоперевозок, Гурбанов подчеркнул, что в 2019 году зафиксирован рост в 9,1%. «В прошлом году АЖД увеличило грузоперевозки на 9,1%, причем рост достигнут за счет увеличения перевозок ненефтяных грузов», - сказал глава ЗАО.

По его словам, объем транзитных грузов в прошлом году, в целом, увеличился на 24,7%. «В частности грузоперевозки посредством железнодорожного маршрута Баку-Тбилиси-Карс увеличились на 42%, посредством железнодорожного терминала Астара (граница с Ираном) в рамках маршрута Север-Юг – на 38%», - сказал Гурбанов.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Баку-Тбилиси-Карс состоялся 30 октября 2017 года. В настоящее время по данному маршруту осуществляется перевозка грузов. На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. В будущем перевозки по данному коридору планируется довести до 20-22 млн тонн грузов в год.

Транспортный коридор «Север-Юг» призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать 5 млн тонн грузов в год, в дальнейшем - более 10 млн тонн.

Б.Рустамбеков