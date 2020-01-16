В Молдавии оказалось равное количество сторонников интеграции в ЕС и Евразийский союз

Количество сторонников интеграции Молдавии в ЕС и Евразийский союз примерно равное, свидетельствуют обнародованные в четверг результаты опроса "2019 год по мнению населения Республики Молдова", проведенного Ассоциацией социологов и демографов.

Согласно результатам опроса, если бы в ближайшее воскресенье в Молдавии прошел референдум и гражданам пришлось бы выбирать, к какому из союзов присоединиться, 40,1% респондентов высказались за вступление в ЕАЭС, за членство Молдавии в Евросоюзе - 38,7%. 6,4% респондентов не приняли бы участия в голосовании, 7,0% не определились с выбором, 7,8% респондентов считают, что Молдавии не надо присоединяться к каким-либо союзам.

"С учетом социологической погрешности мы можем сказать, что количество сторонников европейской и евразийской интеграции примерно равное. Наблюдается небольшой рост количества сторонников интеграции в ЕАЭС. Мы связываем это со сменой правительства в ноябре прошлого года. Новый кабинет министров более активно продвигает сотрудничество с Россией, а также стремиться более полно воспользоваться преимуществами статуса наблюдателя Молдавии в ЕАЭС", - сказал председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Он напомнил данные предыдущего, сентябрьского опроса, когда 40,8% респондентов заявили, что отдали бы голос за ЕАЭС. Сотрудничество с Евросоюзом тогда поддержали 39,5% участников опроса. При этом 8,5% выступили против обоих союзов, 6,9% не определились с решением, 4,3% не стали бы принимать участие в подобном голосовании.

Мокану также сообщил, что более ясной представляется ситуация по отношению к НАТО. "Если бы в следующее воскресенье состоялся референдум по вопросу вступления Молдавии в НАТО, членство в альянсе поддержали бы 22,6% жителей (23,1% опрошенных в сентябре 2019 года). 55,2% респондентов (45,8% в сентябре) считают, что страна не должна присоединяться к этому военно-политическому блоку. 10,3% отметили, что не приняли бы участие в плебисците, 7,1% респондентов не определились с ответом. 4,8% респондентов не знают, что представляет собой НАТО", - отметил социолог.

По Конституции Молдавия является нейтральным государством, которая не может вступать в военно-политические блоки. С 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства, который продлевается каждые пять лет. В декабре 2016 года в Кишиневе был открыт офис связи с НАТО.

Опрос проводился Ассоциацией социологов и демографов Молдавии в период со 2 по 13 января 2020 года. В нем приняли участие 1189 респондентов. Максимальная погрешность составляет 3%.