Путин обсудил с Нетаньяху свой визит в Израиль для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-летию освобождения Освенцима

По инициативе израильской стороны состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Рассмотрен ряд актуальных вопросов российско-израильского сотрудничества в свете запланированного в текущем месяце визита главы Российского государства в Израиль для участия в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-ой годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста", - говорится в сообщении.

"С обеих сторон подчеркнута важность сохранения исторической правды о событиях Второй мировой войны и недопустимость пересмотра ее итогов", - отметили в пресс-службе.