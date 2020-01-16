Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.81 -0.42 Brent 64.00 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.01.2020 18:03

Столтенберг в Италии примет участие в церемонии развертывания новой системы наблюдения с использованием беспилотников НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 января примет участие на базе Сигонелла в Италии в церемонии развертывания там беспилотных летательных аппаратов НАТО по слежению за ситуацией на земле, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Столтенберг будет находиться в Италии 16-17 января.

База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.

Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии.

По словам Столтенберга, местом размещения беспилотников выбрана база Сигонелла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: НАТО, ИТАЛИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ГЕНСЕК


Похожие новости


Президент Латвии посетит с официальным визитом Италию и обсудит с президентом страны сотрудничество в ЕС и НАТО Италия останется верным членом НАТО вне зависимости от того, кто будет у власти - Столтенберг Результаты референдума в Италии не повлияют на сотрудничество Рима и НАТО - Столтенберг Сменщица Эштон призывает НАТО обеспечить безопасность граничащих с РФ стран-участниц ЕС

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]