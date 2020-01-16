Столтенберг в Италии примет участие в церемонии развертывания новой системы наблюдения с использованием беспилотников НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 17 января примет участие на базе Сигонелла в Италии в церемонии развертывания там беспилотных летательных аппаратов НАТО по слежению за ситуацией на земле, сообщила в четверг пресс-служба альянса.

Столтенберг будет находиться в Италии 16-17 января.

База НАТО Сигонелла на Сицилии используется ВВС Италии и морской пехотой США.

Ранее генсек НАТО сообщал, что альянс разрабатывает новую систему наблюдения с использованием БПЛА, которые будут базироваться в Италии.

По словам Столтенберга, местом размещения беспилотников выбрана база Сигонелла.