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Дальнее зарубежье 16.01.2020 18:13

Талибы настроены на снижение уровня насилия в Афганистане - глава МИД Пакистана

Движение "Талибан" продемонстрировало намерение способствовать деэскалации ситуации в Афганистане, заявил глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

"Сегодня были достигнуты положительные сдвиги, а "Талибан" показал желание снизить уровень насилия, которое требовали... это шаг в направлении к мирному соглашению", - цитируют его слова западные СМИ.

Однако министр далее эту тему развивать не стал, уточняют СМИ.

Ранее в четверг стало известно, что талибы передали в Катаре спецпредставителю США по Афганистану Залмаю Халилзаду документ с предложением установить временный режим прекращения огня в Афганистане. Отмечалось, что подобная инициатива рассматривается как важный этап в заключении мира между США и талибами.

СМИ напоминают, что Исламабад посредничал при организации переговоров между талибами и США в Катаре. Кроме этого, Пакистан был всего одним из трех стран, наряду с Саудовской Аравией и ОАЭ, которые признавали режим талибов в Афганистане - Исламский эмират Афганистана.

Руководство "Талибана", находящееся на территории Пакистана, в декабре прошлого года дало согласие на инициативу с временным прекращением огня.

По данным агентства Associated Press (AP), в настоящее время "Талибан" контролирует примерно половину территории Афганистана и не прекращает атаки против сил афганского правительства и войск США.

AP ранее сообщало, что на переговорах США и талибов ключевое условие Вашингтона состояло в обещании талибов не позволять каким-либо террористическим группам использовать Афганистан в качестве своей базы. Еще одна важная составляющая соглашения, которое США и талибы вырабатывали более года, состоит в последующей - после заключения мира американцами и талибами - организации межафганских переговоров.

Согласно информации AP, эти переговоры планируют начать в течение двух недель после подписания мирного соглашения США с талибами. Среди тем для обсуждения на межафганских переговорах - судьба десятков тысяч боевиков "Талибана" и военизированных групп, подчиняющихся различным афганским полевым командирам, свобода слова, права женщин.

В настоящее время в Афганистане размещены порядка 12-13 тыс. американских военнослужащих, из которых пять тысяч участвуют в контртеррористических операциях

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Тэги: ПАКИСТАН, МИД, ТАЛИБЫ, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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