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Регион 16.01.2020 19:27

Смена правительства в РФ не меняет вектор эффективного сотрудничества Москвы и Еревана - глава МИД Армении

Ереван и Москва продолжат работу вне зависимости от смены правительства России, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Армяно-российские отношения имеют прочную основу и богатую повестку. В рамках этой богатой повестки и во всех форматах наши работы очень эффективны и активны. И мы продолжаем работать, как работали", - сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о влиянии смены правительства РФ на армяно-российские отношения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]