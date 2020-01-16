Смена правительства в РФ не меняет вектор эффективного сотрудничества Москвы и Еревана - глава МИД Армении

Ереван и Москва продолжат работу вне зависимости от смены правительства России, заявил глава МИД Армении Зограб Мнацаканян.

"Армяно-российские отношения имеют прочную основу и богатую повестку. В рамках этой богатой повестки и во всех форматах наши работы очень эффективны и активны. И мы продолжаем работать, как работали", - сказал Мнацаканян, отвечая на вопрос журналистов о влиянии смены правительства РФ на армяно-российские отношения.