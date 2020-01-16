ЕС встревожен возможными последствиями военных операций в Идлибе для гражданских лиц - представитель Борреля

Тяжелая гуманитарная ситуация складывается на северо-востоке и северо-западе Сирии, и особенно тревожна она в провинции Идлиб, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Действующий режим (Дамаска - ИФ) вместе с русскими союзниками возобновляет операции, которые вновь не делают различий между гражданскими и военными целями", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
По его словам, военные действия приводят к значительному числу перемещенных лиц, которые покидают регион, чтобы спастись в других местах Сирии, и гуманитарная помощь имеет решающее значение. Евросоюз, отметил Стано, уже заявлял о важности ответить на нужды этих гражданских лиц, оказавшихся в западне.
"Если будет прекращение огня, обеспеченное турками или русскими, каким бы ни был выбранный формат, нужно, чтобы это прекращение огня соблюдалось, нужно, прежде всего, думать о гражданских лицах. И это то, что мы делаем, в том числе в этих особо сложных обстоятельствах", - заявил представитель Борреля.
"Мы подчеркиваем необходимость прекратить военные операции и через дискуссии в женевском формате найти устойчивое политическое решение для этой страны", - сказал Стано.
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