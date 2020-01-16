Азербайджан занял 66-ое место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

Азербайджан занял 66-ое место в мире и 4-ое место в СНГ в рейтинге лучших стран для воспитания детей на 2020 год.
Рейтинг составлен американским изданием US News&World Report совместно с BAV Group и Вашингтонской школой при Университете Пенсильвании.
Согласно данным ежегодного рейтинга, позиция Азербайджана по сравнению с прошлым годом не изменилась.
«При составлении данного рейтинга за основу был взят глобальный опрос, основанный по восьми критериям: забота о правах человека, забота о семье, благоприятная среда для гендерного равенства, счастье, равенство доходов, безопасность, хорошо развитое государственное образование и хорошо развитая система здравоохранения», - отмечается в исследовании.
По отдельным критериям Азербайджан в рейтинге имел следующие позиции: «Приключенческий туризм» (66-ое место), «Гражданство» 60-ое), «Культурное влияние» (69-ое), «Предпринимательство» (64-ое), «Наследие» (69-ое), «Драйверы роста» (36-ое), «Склонность к бизнесу» (57-ое).
В СНГ в рейтинг попали 5 стран: Россия (44-ое место), Беларусь (54-ое место), Украина (57-ое место), Казахстан занял последнее 73-е место.
В пятерку лучших стран вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды.
Х.Насирзаде
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