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Это интересно 16.01.2020 17:38

Азербайджан занял 66-ое место в рейтинге лучших стран для воспитания детей

Азербайджан занял 66-ое место в мире и 4-ое место в СНГ в рейтинге лучших стран для воспитания детей на 2020 год.

Рейтинг составлен американским изданием US News&World Report совместно с BAV Group и Вашингтонской школой при Университете Пенсильвании.

Согласно данным ежегодного рейтинга, позиция Азербайджана по сравнению с прошлым годом не изменилась.

«При составлении данного рейтинга за основу был взят глобальный опрос, основанный по восьми критериям: забота о правах человека, забота о семье, благоприятная среда для гендерного равенства, счастье, равенство доходов, безопасность, хорошо развитое государственное образование и хорошо развитая система здравоохранения», - отмечается в исследовании.

По отдельным критериям Азербайджан в рейтинге имел следующие позиции: «Приключенческий туризм» (66-ое место), «Гражданство» 60-ое), «Культурное влияние» (69-ое), «Предпринимательство» (64-ое), «Наследие» (69-ое), «Драйверы роста» (36-ое), «Склонность к бизнесу» (57-ое).

В СНГ в рейтинг попали 5 стран: Россия (44-ое место), Беларусь (54-ое место), Украина (57-ое место), Казахстан занял последнее 73-е место.

В пятерку лучших стран вошли: Дания, Швеция, Норвегия, Канада и Нидерланды.

Х.Насирзаде

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Тэги: РЕЙТИНГ, ПОКАЗАТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]