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СНГ 16.01.2020 20:05

Бывший дагестанский вице-премьер Исаев получил 4,5 года колонии по делу о хищении более 80 млн руб.

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева за пособничество в особо крупном хищении денежных средств путем растраты, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Приговором суда Исаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, Исаеву было вменено хищение более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие туристической базы "Орлиное гнездо", которая расположена в поселке Гуниб Гунибского района республики и которая, как заявляло следствие, с 2011 года находилась в фактической собственности чиновника.

Исаев был задержан в рамках масштабной антикоррупционной "зачистки" в структурах власти Дагестана зимой 2018 года. Под арестом тогда оказался ряд высокопоставленных должностных лиц республики, в том числе врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов. Последний 28 октября 2019 года был приговорен столичным Лефортовским судом к 6,5 годам колонии общего режима за растрату более 40 млн рублей.

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Тэги: РОССИЯ, ДАГЕСТАН, ЧИНОВНИК, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]