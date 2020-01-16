Бывший дагестанский вице-премьер Исаев получил 4,5 года колонии по делу о хищении более 80 млн руб.

Лефортовский суд Москвы приговорил к 4,5 годам лишения свободы бывшего заместителя председателя правительства Республики Дагестан Шамиля Исаева за пособничество в особо крупном хищении денежных средств путем растраты, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

"Приговором суда Исаев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33 - ч. 4 ст. 160 УК РФ. Ему назначено наказание в виде четырех лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказала пресс-секретарь.

Как сообщалось, Исаеву было вменено хищение более 80 млн рублей, выделенных из бюджета Дагестана на развитие туристической базы "Орлиное гнездо", которая расположена в поселке Гуниб Гунибского района республики и которая, как заявляло следствие, с 2011 года находилась в фактической собственности чиновника.

Исаев был задержан в рамках масштабной антикоррупционной "зачистки" в структурах власти Дагестана зимой 2018 года. Под арестом тогда оказался ряд высокопоставленных должностных лиц республики, в том числе врио председателя правительства региона Абдусамад Гамидов. Последний 28 октября 2019 года был приговорен столичным Лефортовским судом к 6,5 годам колонии общего режима за растрату более 40 млн рублей.