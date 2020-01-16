АИКГФ запустит в 2020г механизм аренды жилья с правом выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) намерен запустить в 2020 году механизм аренды жилья с правом выкупа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИКГФ.

«АИКГФ уже провел подготовительные работы для запуска данного механизма. Уже создан Квартирный фонд, подготовлены необходимые процедуры и внутренние правила, определены требования к жилплощади и арендующим», - сообщили в АИКГФ.

В Фонде отметили, что все рабочие процессы, связанные с данным механизмом, полностью автоматизированы.

«Для обеспечения прозрачности и оперативности услуги населению в данной сфере будут оказываться посредство Службы ASAN», - сообщили в АИКГФ.

Президент Азербайджана в январе 2019 года подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с правом выкупа.

Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа будет осуществляться при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств. Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему. До полного внедрения такой системы, все необходимые операции будут осуществляться на бумаге.

А.Мамедов