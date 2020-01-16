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Социум 16.01.2020 17:56

АИКГФ запустит в 2020г механизм аренды жилья с правом выкупа

Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ) намерен запустить в 2020 году механизм аренды жилья с правом выкупа, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в АИКГФ.

«АИКГФ уже провел подготовительные работы для запуска данного механизма. Уже создан Квартирный фонд, подготовлены необходимые процедуры и внутренние правила, определены требования к жилплощади и арендующим», - сообщили в АИКГФ.

В Фонде отметили, что все рабочие процессы, связанные с данным механизмом, полностью автоматизированы.

«Для обеспечения прозрачности и оперативности услуги населению в данной сфере будут оказываться посредство Службы ASAN», - сообщили в АИКГФ.

Президент Азербайджана в январе 2019 года подписал указ об утверждении порядка сдачи в аренду жилых площадей Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда с правом выкупа.

Согласно порядку, АИКГФ получает право приобретать жилплощадь для ее последующей сдачи в аренду с правом выкупа. При этом покупка фондом такого жилья может осуществляться за счет собственного капитала и доходов от эмиссий облигаций.

Сдача в аренду жилых площадей с правом выкупа будет осуществляться при соблюдении ряда условий. В частности, арендатором должен быть гражданин Азербайджана, и на момент обращения у него не должно быть просроченных обязательств. Арендный договор заключается на срок от 3 до 25 лет и утверждается нотариально.

После заключения договора, арендатор должен оплатить как минимум годовую арендную стоимость в качестве предоплаты, полная стоимость квартиры может быть оплачена не ранее чем через три года после заключения договора.

Сдача квартир в аренду будет проходить на основе очередности обращения в Фонд через соответствующую электронную систему. До полного внедрения такой системы, все необходимые операции будут осуществляться на бумаге.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЖИЛЬЕ, АРЕНДА, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]