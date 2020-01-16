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Регион 16.01.2020 20:25

В Киеве готовы помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел граждан Великобритании, погибших в результате крушения лайнера Boeing 737 в Иране.

"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших. Вадим Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании", - сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины в четверг.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе, в частности, в контексте встречи Нормандской четверки, состоявшейся 9 декабря 2019 года.

Рааб подчеркнул, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках так называемого "Акта Магнитского".

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Тэги: УКРАИНА, МИД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]