В Киеве готовы помочь Великобритании с репатриацией тел погибших в результате катастрофы самолета в Иране

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время встречи с главой МИД Великобритании Домиником Раабом в Лондоне заявил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел граждан Великобритании, погибших в результате крушения лайнера Boeing 737 в Иране.

"Собеседники отметили важность совместных действий для обеспечения надлежащего расследования обстоятельств катастрофы украинского самолета. Было договорено, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном надлежащей компенсации семьям погибших. Вадим Пристайко сообщил о готовности украинской стороны оказать помощь в репатриации тел погибших граждан Великобритании", - сообщается на сайте министерства иностранных дел Украины в четверг.

Стороны также обсудили ситуацию в Донбассе, в частности, в контексте встречи Нормандской четверки, состоявшейся 9 декабря 2019 года.

Рааб подчеркнул, что, несмотря на выход из ЕС, Великобритания и в дальнейшем будет поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он также проинформировал о некоторых аспектах будущей имплементации в Великобритании санкций в рамках так называемого "Акта Магнитского".