Путин обсудил с главой Евросовета Ливию, Украину и СВПД

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.
"Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря с.г. в Берлине", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "при обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".
Пресс-служба информирует, что в ходе разговора был затронут вопрос урегулирования на Юго-Востоке Украины. "Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы.
Согласно сообщению было условлено о продолжении личных контактов.
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