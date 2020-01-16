Путин обсудил с главой Евросовета Ливию, Украину и СВПД

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря с.г. в Берлине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "при обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора был затронут вопрос урегулирования на Юго-Востоке Украины. "Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению было условлено о продолжении личных контактов.