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Дальнее зарубежье 16.01.2020 20:43

Путин обсудил с главой Евросовета Ливию, Украину и СВПД

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным международным проблемам, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

"Подробно рассмотрена тематика ливийского кризиса, в том числе в контексте подготовки к проведению международной конференции по Ливии 19 декабря с.г. в Берлине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "при обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".

Пресс-служба информирует, что в ходе разговора был затронут вопрос урегулирования на Юго-Востоке Украины. "Подчеркнута безальтернативность Минского комплекса мер и необходимость полного и безусловного выполнения сторонами внутриукраинского конфликта решений, достигнутых в "нормандском формате", - говорится в сообщении пресс-службы.

Согласно сообщению было условлено о продолжении личных контактов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ЕС, РАЗГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]