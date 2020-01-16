Путин решил обсудить с секретарем СНБ Японии свои будущие встречи с Абэ

Президент РФ Владимир Путин предложил генеральному секретарю совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуре обсудить свои предстоящие контакты с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ.

"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания господину премьер-министру. Надеюсь, удастся поговорить и о том, как выстроить отношения с господином премьер-министром - когда и где мы могли бы продолжить наши встречи, наши консультации", - сказал Путин в четверг на встрече с Китамурой.

По оценке президента, отношения России и Японии развиваются поступательно. "Нас это очень радует. Знаю, что вчера вы провели достаточно обстоятельные переговоры со своим российским коллегой (Николаем) Патрушевым", - сказал Путин.

В свою очередь генсек совета нацбезопасности Японии поблагодарил Путина за встречу. "Большое спасибо за то, что вы нашли сегодня время принять меня, несмотря на вашу особую занятость в связи с переформированием кабинета министров РФ, а также в связи с посланием Федеральному Собранию", - сказал Китамура.

Он отметил, что до минувшей среды сопровождал Абэ во время турне и премьер-министр Японии поручил ему передать российскому президенту приветствие.

"Как, господин президент, вы сейчас отметили правильно, мне тоже отрадно отметить, что на основе ваших с премьер-министром Абэ личных доверительных отношений сейчас японо-российские отношения скачкообразно развиваются", - сказал он.

Япония и Россия, отметил Китамура, несут ответственность за обеспечение безопасности в Восточной Азии. "Я хотел бы развивать наше стратегическое взаимодействие и хочу, чтобы наши страны стали государствами-партнерами, которые могут друг другу доверять", - подчеркнул генсек совета нацбезопасности Японии.

Он сообщил, что провел с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым конструктивные переговоры, которые прошли в откровенной атмосфере. "Мы с секретарем Патрушевым смогли откровенно обменяться мнениями по всему комплексу вопросов в сфере безопасности, относящихся к нашим двусторонним отношениям", - сказал Китамура.