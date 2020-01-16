Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 57.81 -0.42 Brent 64.00 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.01.2020 21:05

Путин решил обсудить с секретарем СНБ Японии свои будущие встречи с Абэ

Президент РФ Владимир Путин предложил генеральному секретарю совета национальной безопасности Японии Сигэру Китамуре обсудить свои предстоящие контакты с премьер-министром этой страны Синдзо Абэ.

"Прошу вас передать самые наилучшие пожелания господину премьер-министру. Надеюсь, удастся поговорить и о том, как выстроить отношения с господином премьер-министром - когда и где мы могли бы продолжить наши встречи, наши консультации", - сказал Путин в четверг на встрече с Китамурой.

По оценке президента, отношения России и Японии развиваются поступательно. "Нас это очень радует. Знаю, что вчера вы провели достаточно обстоятельные переговоры со своим российским коллегой (Николаем) Патрушевым", - сказал Путин.

В свою очередь генсек совета нацбезопасности Японии поблагодарил Путина за встречу. "Большое спасибо за то, что вы нашли сегодня время принять меня, несмотря на вашу особую занятость в связи с переформированием кабинета министров РФ, а также в связи с посланием Федеральному Собранию", - сказал Китамура.

Он отметил, что до минувшей среды сопровождал Абэ во время турне и премьер-министр Японии поручил ему передать российскому президенту приветствие.

"Как, господин президент, вы сейчас отметили правильно, мне тоже отрадно отметить, что на основе ваших с премьер-министром Абэ личных доверительных отношений сейчас японо-российские отношения скачкообразно развиваются", - сказал он.

Япония и Россия, отметил Китамура, несут ответственность за обеспечение безопасности в Восточной Азии. "Я хотел бы развивать наше стратегическое взаимодействие и хочу, чтобы наши страны стали государствами-партнерами, которые могут друг другу доверять", - подчеркнул генсек совета нацбезопасности Японии.

Он сообщил, что провел с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым конструктивные переговоры, которые прошли в откровенной атмосфере. "Мы с секретарем Патрушевым смогли откровенно обменяться мнениями по всему комплексу вопросов в сфере безопасности, относящихся к нашим двусторонним отношениям", - сказал Китамура.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЯПОНИЯ, СНБ


Похожие новости


Путин предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента РФ Путин: попыткам переиначить историю Великой Отечественной войны мы должны противопоставить факты Путин поздравил православных христиан, празднующих Рождество Лукашенко: если кто-то захочет повоевать с Россией, мы в сторону не отойдем Россия должна дать Белоруссии льготную цену на газ, поскольку несет ответственность за Чернобыль - Лукашенко Президент Алиев принял министра экономразвития РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]