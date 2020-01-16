Марин Ле Пен поборется за пост президента Франции в 2022 г

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в четверг объявила, что примет участие в президентских выборах 2022 года, сообщает газета "Фигаро".
"Я тщательно все обдумала, и решение принято. Я готовлюсь к президентским выборам", - сказал Ле Пен.
"Эмманюэль Макрон сам уже запустил президентскую кампанию, я не позволю ему участвовать (в предвыборной гонке - ИФ) в одиночку ", - добавила лидер "Национального объединения".
Политик еще в прошлом году утверждала, что Макрон де-факто готовится к выборам. При этом официальных предвыборных мероприятий глава государства пока не проводим.
Марин Ле Пен уже третий раз подряд будет участвовать в выборах президента Франции.
На выборах в 2017 году она смогла выйти во второй тур президентской выборов, однако уступила Макрону, который набрал тогда 66% голосов.
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