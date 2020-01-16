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Дальнее зарубежье 16.01.2020 21:27

Марин Ле Пен поборется за пост президента Франции в 2022 г

Лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен в четверг объявила, что примет участие в президентских выборах 2022 года, сообщает газета "Фигаро".

"Я тщательно все обдумала, и решение принято. Я готовлюсь к президентским выборам", - сказал Ле Пен.

"Эмманюэль Макрон сам уже запустил президентскую кампанию, я не позволю ему участвовать (в предвыборной гонке - ИФ) в одиночку ", - добавила лидер "Национального объединения".

Политик еще в прошлом году утверждала, что Макрон де-факто готовится к выборам. При этом официальных предвыборных мероприятий глава государства пока не проводим.

Марин Ле Пен уже третий раз подряд будет участвовать в выборах президента Франции.

На выборах в 2017 году она смогла выйти во второй тур президентской выборов, однако уступила Макрону, который набрал тогда 66% голосов.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПОЛИТИК, ВЫБОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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