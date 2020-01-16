Фондовые индексы США обновили рекордные максимумы на статданных

Американские фондовые индексы уверенно растут в четверг, обновив рекордные максимумы, на фоне оптимистичной отчетности Morgan Stanley и статданных.

Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали в среду соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже начались, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Статданные, обнародованные в четверг, указали, что число заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума с конца ноября. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 10 тыс. - с 214 тыс. до 204 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с недели, завершившейся 29 ноября.

Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение показателя на 4 тыс., до 218 тыс.

Тем временем розничные продажи в США в декабре увеличились на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Эксперты в среднем также прогнозировали рост на 0,3%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Morgan Stanley дорожают на 5,65%. Банк, входящий в четверку крупнейших в США, увеличил чистую прибыль и выручку в четвертом квартале 2019 года. По итогам всего минувшего года выручка банка поднялась до рекордного уровня.

Бумаги Alcoa теряют в цене 8%. Американский алюминиевый гигант отчитался об убытке и падении выручки в четвертом квартале на 27%.

Цена акций XPO Logistics растет на 13,25%. Логистическая компания изучает возможность продать одно или несколько подразделений или выделить их в отдельную структуру.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:57 МСК выросло на 0,53% и достигло 29184,33 пункта.

Индекс Standard & Poors 500 увеличился на 0,45% - до 3304,19 пункта.

Nasdaq Composite к этому времени поднялся на 0,75%, достигнув 9328,27 пункта.