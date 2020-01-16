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Наука и образование 16.01.2020 23:59

Плановую коррекцию орбиты МКС проведут 23 января

Плановая коррекция орбиты Международной космической станции (МКС) для подготовки посадки спускаемого аппарата корабля "Союз МС-13" будет проведена 23 января, сообщает в четверг госкорпорация "Роскосмос".

"На 23 января 2020 года запланировано проведение заключительного корректирующего манёвра МКС перед посадкой 6 февраля спускаемого аппарата пилотируемого корабля "Союз МС-13" (основная экспедиция МКС-60/61) и началом новой схемы управления орбитальным движением, которая должна обеспечить полёт корабля "Союз МС-16" (основная экспедиция МКС-61/62) и посадку спускаемого аппарата "Союза МС-15", - говорится в сообщении.

Уточняется, что коррекция будет проведена в два маневра. Согласно расчётам Центра управления полетами ЦНИИМАШ, двигательная установка грузового корабля "Прогресс МС-13", пристыкованного к модулю "Пирс", будет включена 23 января в 17:30 МСК.

"Результатом работы двигателей в течение 564 секунд станет приращение скорости станции на 0,56 м/сек. В 20:38 мск двигатели "грузовика" повторно включатся и проработают 282 секунды, станция получит приращение скорости на 0,28 м/сек", - сообщает "Роскосмос".

Коррекции позволят безопасно вернуться на Землю 6 февраля 2020 года экипажу пилотируемого корабля "Союз МС-13" в составе Александра Скворцова, итальянца Луки Пармитано и американки Кристины Кук.

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Тэги: РОССИЯ, МКС, ОРБИТА, КОРРЕКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]