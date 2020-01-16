Хафтар подтвердил готовность соблюдать режим прекращения огня в Ливии

Командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар выразил приверженность соблюдению режима прекращения огня в Ливии, заявил в четверг глава МИД Германии Хайко Маас после встречи с Хафтаром.
"Генерал Хафтар выразил готовность сделать свой вклад в успех конференции по Ливии в Берлине и принять в ней участие. Он вновь заявил о приверженности соблюдению действующего режима прекращения огня", - приводит слова Мааса МИД ФРГ в Twitter.
Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар - нет.
На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.
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