Российско-американские межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности прошли в четверг в Вене

Российско-американские межведомственные консультации по стратегической стабильности состоялись в Австрии в четверг, сообщил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Россия и США провели сегодня в Вене двусторонние межведомственные консультации по вопросам стратегической стабильности. Национальные делегации возглавляли замминистра иностранных дел Сергей Рябков и и.о. замгоссекретаря США Кристофер Форд", - написал Ульянов в твиттере.

До этого российско-американские консультации по стратегической стабильности последний раз проводились в Женеве в июле прошлого года. Тогда российскую делегацию на встрече возглавил Рябков, американскую - заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который ранее в четверг, 16 января, прибыл в Москву в качестве нового посла США в РФ. Сопровождала его Андреа Томпсон, которая в октябре прошлого года покинула свой пост.

В последние дни прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" заявил, что в ближайшие недели в третьей стране могут состояться российско-американские консультации по стратегической стабильности.

"Довольно скоро. Мы обратили внимание на сообщения из Госдепартамента о том, что американская сторона пригласила российскую сторону к таким консультациям. Мы действительно обсуждаем проведение данной встречи в межведомственном формате в ближайшие недели, но насчет того, кто кого пригласил - это вопрос несколько спорный", - сообщил замминистра.

Рябков продолжил: "Потому что мы в течение прошлого года многократно приглашали американцев провести такую встречу, чтобы не останавливать процесс, возобновившийся в июле прошлого года в Женеве. И после неоднократных напоминаний американцам, что надо бы встретиться, и отсутствия реакции с их стороны мы, в конце концов, им сказали - ну хорошо, тогда мы будем ждать, когда вы дозреете и нам что-то скажете. Вот сейчас они дозрели, сформулировали свое дозревание как приглашение нас к диалогу".

"Мы это приглашение принимаем. И сейчас согласовываем даты. Мы не хотим затягивать реализацию этой договоренности, уже фактически достигнутой, - подчеркнул Рябков.

Он напомнил, что после ухода с поста Андреа Томпсон, его визави стал исполняющий обязанности старшего замгоссекретаря Кристофер Форд.

Отвечая на вопрос, где могут пройти эти консультации, Рябков ответил, что это будет не Россия, и не США, а третья страна.