Киев инициирует создание в ТКГ рабочей подгруппы по вопросам границы с РФ

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу, которая займется вопросами мониторинга украино-российской границы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания в четверг.