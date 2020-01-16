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СНГ 16.01.2020 22:36

Киев инициирует создание в ТКГ рабочей подгруппы по вопросам границы с РФ

Украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске предложила создать дополнительную рабочую подгруппу, которая займется вопросами мониторинга украино-российской границы, сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер.

"Обращено внимание на невыполнение пункта 4 Протокола по итогам консультаций ТКГ от 1 сентября 2014 года, согласно которому необходимо обеспечить действенный мониторинг на российско-украинской границе и верификацию со стороны ОБСЕ с созданием зоны безопасности в приграничных районах Украины и РФ. Именно поэтому украинская сторона предложила создать дополнительную рабочую подгруппу по вопросам границы", - написала Олифер на своей странице в соцсети Фейсбук по итогам заседания в четверг.

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Тэги: УКРАИНА, ТКГ, ГРАНИЦА, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]