Мишель и Путин выразили надежду на перезапуск политического процесса в Ливии

Председатель Европейского совета Шарль Мишель и президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора в четверг выразили надежду на то, что стороны ливийского конфликта смогут достичь соглашения о прекращении огня и перезапустить политический процесс.

"Председатель и президент надеются, что все стороны достигнут соглашения о прекращении огня и перезапустят политический процесс", - говорится в сообщении пресс-службы ЕС по итогам телефонного разговора двух лидеров.

В нем отмечается, что Мишель в ходе разговора вновь напомнил о поддержке со стороны Брюсселя инициатив ООН и берлинского процесса по Ливии.

"Кризис в Ливии создает значительные риски в регионе. Лидеры обсудили важность прекращения боевых действий", - указали в пресс-службе ЕС.

Телефонный разговор между Мишелем и Путиным состоялся ранее в четверг.

Противоборствующие силы Хафтара и ливийского правительства, откликнувшиеся на призывы РФ и Турции, в ночь на 12 января объявили перемирие. 13 января глава правительства национального согласия Ливии Файез Сарадж и Хафтар в Москве при посредничестве российской и турецкой стороны обсуждали документ о прекращении огня в Ливии. По итогам восьмичасовых переговоров Сарадж подписал документ, а Хафтар - нет.

На 19 января в Берлине намечена международная конференции по урегулированию ливийского конфликта.