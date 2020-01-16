Глава Евросовета в разговоре с Путиным заявил о важности деэскалации в Иране и Ираке и поддержал СВПД

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в телефонном разговоре в четверг с президентом России Владимиром Путиным затронул ситуацию на Ближнем Востоке и подчеркнул важность поиска деэскалации в Иране и Ираке, сообщила пресс-служба Евросовета.
"Для председателя Европейского совета важно обратиться ко всем международным партнерам, чтобы обсудить варианты деэскалации в Иране и Ираке", - говорится в коммюнике, распространенном в Брюсселе.
Мишель подчеркнул, что "Европейский союз полностью поддерживает СВПД как важный вклад в региональную безопасность и ключевую опору глобальной архитектуры нераспространения".
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Мишель в ходе телефонного разговора обменялись мнениями по актуальным международным проблемам.
В сообщении отмечалось, что "при обсуждении ситуации вокруг Ирана подтверждена важность продолжения работы по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий".
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