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Спорт 16.01.2020 23:45

World Athletics может запретить использование кроссовок Nike Vaporfly на соревнованиях

World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) может запретить использование беговых кроссовок серии Vaporfly американской Nike Inc. на профессиональных соревнованиях после пересмотра требований для беговой обуви, пишет The Times.

Эти сообщения подтолкнули к росту акции японских производителей беговой обуви Asics Corp. и Mizuno Corp. на торгах в четверг.

В кроссовках Nike Vaporfly ZoomX кенийка Бриджит Косгей в октябре 2019 года побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет. Кениец Элиуд Кипчоге, первым пробежавший марафонскую дистанцию менее чем за два часа в октябре, также бежал в кроссовках Vaporfly.

Модель Vaporfly в последнее время набирает популярность у атлетов, однако неоднозначно воспринимаются в беговом сообществе. Подошва кроссовок выполнена из легкого и мягкого пеноматериала со встроенной пластиной из углеродного волокна, которая дает бегуну мощный толчок.

По данным The Times, World Athletics намерена запретить использование таких кроссовок в беговых соревнованиях, в то время как Guardian сообщает, что организация не принимала подобного решения и продолжает обсуждать этот вопрос.

Акции Asics и Mizuno подорожали соответственно на 2,5% и 0,3% по итогам торгов в четверг.

"Были опасения, что Nike заберет у Asics долю рынка без введения запрета, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities Co. в Токио Масами Наканага. - Если данные СМИ подтвердятся, эти опасения сойдут на нет".

Акции Nike прибавляют в цене 0,5% на торгах в четверг.

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Тэги: МИР, NIKE, КРОССОВКИ, ЗАПРЕТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]