World Athletics может запретить использование кроссовок Nike Vaporfly на соревнованиях

World Athletics (прежнее название International Association of Athletics Federations; IAAF) может запретить использование беговых кроссовок серии Vaporfly американской Nike Inc. на профессиональных соревнованиях после пересмотра требований для беговой обуви, пишет The Times.
Эти сообщения подтолкнули к росту акции японских производителей беговой обуви Asics Corp. и Mizuno Corp. на торгах в четверг.
В кроссовках Nike Vaporfly ZoomX кенийка Бриджит Косгей в октябре 2019 года побила мировой рекорд в марафоне, державшийся 16 лет. Кениец Элиуд Кипчоге, первым пробежавший марафонскую дистанцию менее чем за два часа в октябре, также бежал в кроссовках Vaporfly.
Модель Vaporfly в последнее время набирает популярность у атлетов, однако неоднозначно воспринимаются в беговом сообществе. Подошва кроссовок выполнена из легкого и мягкого пеноматериала со встроенной пластиной из углеродного волокна, которая дает бегуну мощный толчок.
По данным The Times, World Athletics намерена запретить использование таких кроссовок в беговых соревнованиях, в то время как Guardian сообщает, что организация не принимала подобного решения и продолжает обсуждать этот вопрос.
Акции Asics и Mizuno подорожали соответственно на 2,5% и 0,3% по итогам торгов в четверг.
"Были опасения, что Nike заберет у Asics долю рынка без введения запрета, - отмечает аналитик Iwai Cosmo Securities Co. в Токио Масами Наканага. - Если данные СМИ подтвердятся, эти опасения сойдут на нет".
Акции Nike прибавляют в цене 0,5% на торгах в четверг.
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