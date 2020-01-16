Мишель в разговоре с Путиным приветствовал соглашение РФ и Украины по транзиту газа

Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным поприветствовал договоренности между Россией и Украиной по транзиту газа, сообщает в четверг пресс-служба ЕС.
"Во время первого разговора между Шарлем Мишелем в качестве председателя Европейского совета и Владимиром Путиным, Мишель (...) приветствовал соглашение о транзите газа, заключенное между Украиной и Россией", - говорится в заявлении.
Также, по сообщению Евросовета, Мишель напомнил, что ЕС выступает за полную имплементацию минских договоренностей, и отметил саммит "нормандской четверки" в Париже.
"ЕС поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках ее признанных на международном уровне границ", - отмечает Евросовет.
Как сообщалось, заключенный в 2009 году транзитный контракт между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" истек в 9:00 1 января 2020 года. Новый договор между "Нафтогазом" и "Газпромом" на организацию транспортировки, транспортное соглашение между НАК и ОГТСУ, а также межоператорское соглашение между ОГТСУ и "Газпромом" подписаны поздно вечером 30 декабря 2019 года по итогам трехсторонних газовых переговоров Украина-Россия-Еврокомиссия.
Контракт предполагает транзит в 2020 году минимум 65 млрд куб. м российского газа, что в суточном исчислении составляет 178 млн куб. м. В 2021-2024 годах транзит составит по 40 млрд куб. м. Оплата вышеуказанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины.
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