Торговая сделка США-КНР предусматривает ряд уже данных Китаем обещаний

Соглашение, заключенное между США и Китаем, знаменует собой паузу в торговой войне между двумя странами, однако содержит ряд обещаний, который Пекин уже давал, и заставляет сомневаться в возможности страны нарастить импорт товаров из США минимум на $200 млрд.

Для выполнения обещаний экспорт товаров и услуг из США должен подскочить почти на 56% в текущем году по сравнению с годом ранее, чтобы достичь показателя, обозначенного в сделке, следует из подсчетов Bloomberg.

В частности, Китай пообещал увеличить закупку энергоносителей из США на $52 млрд в течение двух лет. До начала торговой войны пиковое значение экспорта нефти и газа из США в Китай составляло около $1,5 млрд, что примерно на 25% ниже, чем должно составлять в среднем в течение двух лет для исполнения обязательств в рамках сделки.

Если Китай будет покупать весь СПГ, который США рассчитывает экспортировать в 2020 и 2021 году, по прошлогодней средней спотовой цене в Северной Азии, общая стоимость закупок составит около $12 млрд в 2020 году и $17 млрд в 2021 году, согласно подсчетам агентства. Однако реализовать это может быть сложно в связи с тем, что большинство объемов привязано к долгосрочным контрактам.

Кроме того, замедление роста спроса в КНР и существенный объем запасов позволяют предположить, что аппетит Пекина к большему количеству СПГ будет ограничен. Многие китайские импортеры не используют виды нефти, которые производятся в США.

Между тем рост импорта Китаем американской сельскохозяйственной продукции на $32 млрд в соответствии с обязательствами в рамках сделки означает, что на КНР придется около четверти всех продаж сельхозпродукции США в 2020 году и 30% - в следующем году, следует из подсчетов на основе среднегодового показателя экспорта США. Это значительно выше, чем показатель китайского импорта в данном сегменте в 2017 году, составивший $24 млрд.

Главной победой для Уолл-стрит стало согласие Китая предоставить доступ к своему рынку ценных бумаг на восемь месяцев раньше, чем планировалось. К апрелю мировые инвестиционные банки смогут подавать заявки на создание полностью принадлежащих им подразделений, которые будут заниматься различными инвестиционными операциями и сделками с ценными бумагами на рынке капитала КНР.

Китай также пообещал, что рассмотрение заявок на предоставление лицензий провайдерам сервисов электронных платежей, таким как Mastercard, Visa и American Express Co., будет занимать не более 90 дней на фоне жалоб о том, что процесс выдачи лицензий занимает слишком длительное время.

Однако обещание снять ограничения в отношении иностранного капитала в сферах страхования жизни, пенсий и медицинского страхования не позднее 1 апреля вызвало недоумение у китайских юристов, которые считали, что ограничения были сняты 1 января.

Также в рамках сделки Пекин обязался выдать лицензии компаниям, специализирующимся на управлении активами, на покупку просроченных кредитов у китайских банков, прояснив ряд обещаний, данных еще в 2018 году.

Меньше всего рыночных игроков впечатлили обязательства Китая, касающиеся валюты, которые фактически повторяли уже данные ранее обещания, в том числе не девальвировать валюту для получения конкурентного преимущества и продолжать раскрывать данные о резервах.

Многие обещания Китая в сфере интеллектуальной собственности также напоминают те, что были уже даны. Пекин осуществил ряд законодательных изменений на фоне переговоров для усиления защиты интеллектуальной собственности. Новый закон об иностранных инвестициях, вступивший в силу 1 января, предусматривает запрет для административных учреждений на принуждение к передаче технологий.

Китай также ввел новые правила, в соответствии с которыми политика в отношении зарубежных компаний должна быть такой же благоприятной, как и в отношении местных компаний.