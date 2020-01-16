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Дальнее зарубежье 16.01.2020 23:10

Бухарест возобновит всестороннее сотрудничество с Кишиневом после подтверждения им курса на евроинтеграцию - президент Йоханнис

Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что Румыния не верит в искренность нового правительства Молдавии приверженности курсу европейской интеграции. Как передают румынские СМИ, такое заявление он сделал в четверг на встрече с главами иностранных дипломатических миссий, аккредитованных в Бухаресте.

"Румыния возобновит сотрудничество с Молдавией в полном объеме только когда увидит, что на правительственном уровне предпринимаются действия для продолжения европейского пути. Я повторяю позицию Румынии относительно Молдавии: европейский путь - это единственный и самый безопасный способ глубоко реформировать институты, которые могут принести ощутимую пользу гражданам Молдавии. К сожалению (. . .), мы вовсе не убеждены в том, что нынешнее правительство Кишинева преследует эту цель", - сказал Йоханнис.

По его словам, Бухарест продолжит финансировать только те проекты в Молдавии, которые предназначены непосредственно для граждан - на местном уровне, а также проекты стратегического присоединения.

"Мы возобновим всестороннее сотрудничество только тогда, когда увидим на правительственном уровне конкретные действия, направленные на продолжение европейского пути, процесс реформ, особенно в таких областях как правосудие, администрация и борьба с коррупцией, которые могут обеспечить демократический путь и предсказуемость страны" - подчеркнул Йоханнис.

На прошлой неделе премьер-министр Румынии Людовик Орбан заявил в Брюсселе, что "новое правительство Молдавии нельзя считать серьезным партнером".

"После вотума недоверия, выдвинутого ПСРМ, партией Додона, который привел к падению правительства Майя Санду и впоследствии к формированию правительства ПСРМ, без единственной ясно обозначенной проевропейской политической силы, которая имела нашу и не только нашу поддержку, и давала нам гарантию проевропейского курса РМ, все, что произошло в Молдавии после представляет собой инволюцию, которая вызывает у нас беспокойство и, с нашей точки зрения, мы не можем считать действующее правительство серьезным партнером", - сказал Орбан.

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Тэги: РУМЫНИЯ, МОЛДАВИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, НЕДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]