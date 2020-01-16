Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сообщил о создании рамочной программы по сотрудничеству с Ираном в расследовании причин катастрофы лайнера Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

"Сегодня члены координационной группы создали рамочную программу по сотрудничеству с Ираном, которую мы опубликуем онлайн позже сегодня", - сказал он на пресс-брифинге в Лондоне в четверг по результатам встречи глав МИД Украины, Великобритании, Канады, Швеции и Афганистана - стран, граждане которых погибли в результате крушения самолета в Иране.

По его словам, эта рамочная программа направлена на пять ключевых элементов, которые помогут в работе с правительством Ирана.

Как сообщалось, Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.