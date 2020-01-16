В Пентагоне считают тему замороженной помощи Украине очень политизированной

Помощь США Украине стала очень политизированным вопросом и в Пентагоне пока не готовы комментировать эту тему, заявил в четверг помощник главы американского военного ведомства Джонатан Хоффман.

"Я не буду вдаваться в подробности этого очень политизированного сейчас вопроса", - сказал он.

Также Хоффман заявил, что отправка помощи Украине не нанесла вреда национальной безопасности США.

"Мы следили за тем... чтобы помощь в итоге была отправлена (на Украину - ИФ) без ущерба нашей национальной безопасности", - сказал он.

Ранее в четверг Счетная Палата США заявила, что решение администрации президента США Дональда Трампа о замораживании финансовой помощи Украине было незаконным.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь. Речь идет о сумме в $214 млн, выделенной для Пентагона на военную помощь Украине.