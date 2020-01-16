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ТЭК 16.01.2020 23:01

Газпром может увеличить тарифы для внутренних потребителей Армении - регулятор

ЗАО "Газпром Армения" может обратиться в Комиссию по регулированию общественных услуг (КРОУ) республики с заявкой на повышение тарифа на природный газ для внутренних потребителей.

"Цена на газ на границе (Грузии и Армении - ИФ) повысилась на $15. С расчетной точки зрения получается, что цена повысилась на $30, поскольку по действующим внутри республики тарифам эти $15 компания "Газпром Армения" взяла на себя. То есть, действующие в республике цены основаны на цене газа при импорте в Армению в размере $135", - сказал председатель КРОУ Армении Гарегин Баграмян армянскому новостному сайту "Лрагир".

По его словам, обсуждения с компанией "Газпром Армения" продолжаются.

"У компании были свои сбережения, и в результате переговоров стало возможным не повышать тогда цену на газ. Но это не может продолжаться вечно. Хотя и трудно определить, на сколько может быть повышена цена", - отметил Баграмян.

"Газпром" с 1 января 2019 года повысил цену на газ для Армении со $150 до $165 за 1 тыс. куб. м. Цена в $150 за 1 тыс. куб. м действовала с апреля 2016 года.

В декабре 2019 года ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" подписали дополнительное соглашение к контракту на поставку российского газа в республику Армения. В соответствии с соглашением, с 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года.

ЗАО "Газпром Армения" - 100%-ное дочернее общество ПАО "Газпром" - поставляет газ на внутренний рынок Армении. Компания также осуществляет транспортировку, хранение, распределение и реализацию газа, реконструкцию и расширение газотранспортной системы и мощностей по подземному хранению на территории республики.

Контракт на поставку российского газа между ООО "Газпром экспорт" и ЗАО "Газпром Армения" в объеме до 2,5 млрд куб. м в год действует до конца 2020 года.

Тариф на природный газ для населения и хозяйствующих субъектов Армении последний раз пересматривался в январе 2017 года.

В настоящее время для потребителей, использующих до 10 тыс. куб. м газа в месяц, цена составляет 139 тыс. драмов (порядка $286 по текущему курсу - ИФ) за 1 тыс. куб. м. Для потребителей, использующих более 10 тыс. кубометров в месяц, действует цена в нацвалюте, эквивалентная $242,1 за 1 тыс. кубометров.

Для малообеспеченных семей цена составляет 100 тыс. драмов ($206) за 1 тыс. куб. м при потреблении объема до 600 куб. м в год, за объем более 600 куб. м в год цена рассчитывается по ставке 139 тыс. драмов (около $286) за 1 тыс. куб. м.

Ранее в офисе вице-премьера Армении Мгера Григоряна "Интерфаксу" сообщали, что с ЗАО "Газпром Армения" по вопросу о новых ценах на газ для внутренних потребителей ведутся переговоры.

Официальный курс на 16 января - 479,76 драма/$1.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГАЗПРОМ, ТАРИФЫ


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