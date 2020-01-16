РФ и США продолжат диалог по стратегической стабильности в формате венских консультаций - МИД РФ

МИД РФ сообщил о состоявшихся в четверг в Вене российско-американских консультациях по стратегической проблематике.

"Состоялся обмен оценками и мнениями по ситуации в области международной безопасности, рассмотрены подходы сторон к поддержанию стратегической стабильности и их соответствующие доктринальные установки, обсуждались перспективы контроля над вооружениями", - говорится в распространенном вечером в четверг сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечается, что "в русле достигнутых ранее на высшем уровне договоренностей условлено продолжить диалог по стратегической проблематике в данном формате, включая взаимодействие по определенным вопросам на уровне экспертов в ближайшем будущем".

Межведомственные делегации сторон возглавляли заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков и заместитель государственного секретаря США Кристофер Форд, исполняющий обязанности старшего замгоссекретаря по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности.

Ранее в четверг о состоявшихся российско-американских межведомственных консультациях по стратегической стабильности сообщил в Твиттере постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

До этого российско-американские консультации по стратегической стабильности последний раз проводились в Женеве в июле прошлого года. Тогда российскую делегацию на встрече возглавил Рябков, американскую - заместитель госсекретаря США Джон Салливан, который ранее в четверг, 16 января, прибыл в Москву в качестве нового посла США в РФ. Сопровождала его Андреа Томпсон, которая в октябре прошлого года покинула свой пост.

В последние дни прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Интерфаксу" заявил, что в ближайшие недели в третьей стране могут состояться российско-американские консультации по стратегической стабильности.

"Довольно скоро. Мы обратили внимание на сообщения из Госдепартамента о том, что американская сторона пригласила российскую сторону к таким консультациям. Мы действительно обсуждаем проведение данной встречи в межведомственном формате в ближайшие недели, но насчет того, кто кого пригласил - это вопрос несколько спорный", - сообщил замминистра.

Рябков продолжил: "Потому что мы в течение прошлого года многократно приглашали американцев провести такую встречу, чтобы не останавливать процесс, возобновившийся в июле прошлого года в Женеве. И после неоднократных напоминаний американцам, что надо бы встретиться, и отсутствия реакции с их стороны мы, в конце концов, им сказали - ну хорошо, тогда мы будем ждать, когда вы дозреете и нам что-то скажете. Вот сейчас они дозрели, сформулировали свое дозревание как приглашение нас к диалогу".

"Мы это приглашение принимаем. И сейчас согласовываем даты. Мы не хотим затягивать реализацию этой договоренности, уже фактически достигнутой, - подчеркнул Рябков.

Он напомнил, что после ухода с поста Андреа Томпсон, его визави стал исполняющий обязанности старшего замгоссекретаря Кристофер Форд.

Отвечая на вопрос, где могут пройти эти консультации, Рябков ответил, что это будет не Россия, и не США, а третья страна.

В том же интервью Рябков сказал, что Россия официально предложила США по закрытой линии по дипломатическим каналам немедленно начать обсуждение вопроса продления ДСНВ.

По его словам, в 2020 году должны пройти две регулярные сессии двусторонней консультативной комиссии по договору. "Возможно, будут контакты в межведомственном формате по стратегической стабильности. Помимо этих сессий мы будем ставить этот вопрос также настойчиво, прямо, конкретно, детально, как мы это делали до сих пор, добиваясь от США разумной реакции, а не ухода опять в какую-то словесную эквилибристику, за которой стоит не более чем нежелание выполнять договор в полном объеме, следовать его букве, не только духу, но и букве", - говорил тогда Рябков.

"У нас позиция открытая, не зашоренная (...) Но договор, если он исчезнет, станет действительно последним двухсторонним инструментом в этой сфере: больше у нас ничего нет с американцами, и это означает, что стороны могут отправляться, что называется в свободное плавание. С учетом технологий, которые сейчас применяются в военной сфере, это свободное плавание будет очень рискованным, безопасность уж точно не укрепится, в том числе безопасность США от такого безответственного действия с их стороны", - отметил замминистра.