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Помпео будет представлять США на конференции по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майк Помпео возглавит американскую делегацию на международной конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине, сообщает в четверг госдеп.

"Госсекретарь Помпео прибудет в Берлин 19 января, чтобы принять участие в организуемой ФРГ и ООН конференции по Ливии", - отмечается в заявлении.

Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.

В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ПОМПЕО, БЕРЛИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]