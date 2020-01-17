Помпео будет представлять США на конференции по Ливии в Берлине

Госсекретарь США Майк Помпео возглавит американскую делегацию на международной конференции по Ливии, которая пройдет в воскресенье в Берлине, сообщает в четверг госдеп.
"Госсекретарь Помпео прибудет в Берлин 19 января, чтобы принять участие в организуемой ФРГ и ООН конференции по Ливии", - отмечается в заявлении.
Пресс-служба правительства ФРГ ранее сообщила, что в конференции примут участие следующие страны: США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Конго, Италия, Египет, Алжир. Также приглашены представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств.
В Ливии в настоящее время сохраняется двоевластие. В стране функционирует признанное в мире правительство национального согласия во главе с Файезом Сараджем со штаб-квартирой в Триполи, и так называемое восточное правительство, которое возглавляет Абдалла Абдуррахаман ат-Тани. Его поддерживает Халифа Хафтар, который с апреля 2019 года штурмует Триполи.
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