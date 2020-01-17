Комиксы про Астерикса стали самой продаваемой книгой во Франции в 2019 году

Последняя серия комиксов про галла Астерикса под названием "Дочь Верценгеторикса" стала самой продаваемой книгой во Франции в прошлом году, сообщает в четверг специализированное литературное издание Livres Hebdo.

Согласно проанализированным журналом данным о продажах книг за 2019 год, книга про Астерикса заняла первую строчку по количеству проданных в стране экземпляров (1,573 млн).

Отмечается, что это уже не первый подобный успех таких комиксов. В 2017 году было продано почти такое же количество комиксов под названием "Астерикс и "Транситалика" - 1,59 млн экземпляров.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли книги Гийома Мюссо - "Девушка и ночь" и "Тайная жизнь писателей".

В ТОП-5 также вошли книга "Серотонин" Мишеля Уэльбека и "Не все люди живут одинаково" Жан-Поля Дюбуа.

Серия комиксов про приключения галла Астерикса пользуется большой популярностью во Франции. Впервые они появились во франко-бельгийском журнале "Пилот" в 1959 году. Изначально сюжет придумывал Рене Госинни, а иллюстрации делал Альбер Юдерзо. В комиксах рассказывается о жизни обитателей деревни галлов в эпоху завоеваний Юлия Цезаря. Обитатели деревни - единственные в Галлии, кому удается сдерживать натиск римских легионов. Секрет Астерикса и его друзей - в волшебном зелье, которое дает тому, кто его пьет, сверхчеловеческую силу. Лучший друг Астерикса - Обеликс - в детстве упал в емкость с этим зельем. Благодаря этому действие волшебного снадобья в его случае - не ограничено во времени. В комиксах встречаются и многие другие интересные и любимые французскими читателями персонажи. Это, в частности, пес Обеликса по кличке Идефикс или, к примеру, бард, который поет настолько плохо, что при каждой его попытке исполнить песню, начинается гроза.