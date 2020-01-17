Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8958 RUR   0.0277 GBR   2.2182 TRY   0.2892

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 17.01.2020 09:01

Комиксы про Астерикса стали самой продаваемой книгой во Франции в 2019 году

Последняя серия комиксов про галла Астерикса под названием "Дочь Верценгеторикса" стала самой продаваемой книгой во Франции в прошлом году, сообщает в четверг специализированное литературное издание Livres Hebdo.

Согласно проанализированным журналом данным о продажах книг за 2019 год, книга про Астерикса заняла первую строчку по количеству проданных в стране экземпляров (1,573 млн).

Отмечается, что это уже не первый подобный успех таких комиксов. В 2017 году было продано почти такое же количество комиксов под названием "Астерикс и "Транситалика" - 1,59 млн экземпляров.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли книги Гийома Мюссо - "Девушка и ночь" и "Тайная жизнь писателей".

В ТОП-5 также вошли книга "Серотонин" Мишеля Уэльбека и "Не все люди живут одинаково" Жан-Поля Дюбуа.

Серия комиксов про приключения галла Астерикса пользуется большой популярностью во Франции. Впервые они появились во франко-бельгийском журнале "Пилот" в 1959 году. Изначально сюжет придумывал Рене Госинни, а иллюстрации делал Альбер Юдерзо. В комиксах рассказывается о жизни обитателей деревни галлов в эпоху завоеваний Юлия Цезаря. Обитатели деревни - единственные в Галлии, кому удается сдерживать натиск римских легионов. Секрет Астерикса и его друзей - в волшебном зелье, которое дает тому, кто его пьет, сверхчеловеческую силу. Лучший друг Астерикса - Обеликс - в детстве упал в емкость с этим зельем. Благодаря этому действие волшебного снадобья в его случае - не ограничено во времени. В комиксах встречаются и многие другие интересные и любимые французскими читателями персонажи. Это, в частности, пес Обеликса по кличке Идефикс или, к примеру, бард, который поет настолько плохо, что при каждой его попытке исполнить песню, начинается гроза.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, КНИГИ, ПРОДАЖИ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]