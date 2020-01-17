Богатейшая бизнесвумен Африки душ Сантуш может побороться за пост президента Анголы

Мадрид. 17 января. ИНТЕРФАКС - Дочь бывшего президента Анголы, бизнесвумен Изабел душ Сантуш не исключила участия в выборах президента этой страны в 2022 году, передают в четверг португальские СМИ.

"Это возможно", - сказала она в интервью португальской телерадиокомпании RTP, отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли она баллотироваться на пост президента Анголы.

Она добавила, что сделает все, чтобы "защитить и послужить своей стране".

Кроме того, за несколько дней до этого интервью она заявила британской телерадиокомпании BBC в Лондоне, что испытывает чувство патриотизма и долга по отношению к Анголе.

Отец душ Сантуш - Жозе Эдуарду душ Сантуш - руководил страной 38 лет. В 2016 году он назначил дочь главой государственной нефтяной компании Sonangol, однако в 2017 году новый президент страны Жоау Лоуренсу освободил ее от этой должности. Forbes оценивает состояние Изабел душ Сантуш в $2,2 млрд и называет богатейшей женщиной Африки.

Изабел душ Сантуш 46 лет, она - старшая дочь Жозе Эдуарду душ Сантуша и уроженки Пензы Татьяны Кукановой.

В декабре 2019 года суд Луанды заморозил ее банковские счета и арестовал активы в связи с антикоррупционным расследованием, которое ведется в отношении членов ее семьи. Сама она отрицает причастность к коррупции. Изабел не живет в Анголе, настаивая на том, что в этой стране ей угрожает опасность.