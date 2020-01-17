Бакинские школьники интересуются Антарктидой

16 января 2020 г. в Классической гимназии №160 города Баку состоялся открытый урок, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева (28 января 1820 г.)
Урок подготовила и провела учитель географии Елена Агаева.
В уроке приняли участие директор Классической гимназии №160 города Баку Фаина Алекперова, представители Министерства образования Азербайджана, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.
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