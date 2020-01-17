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17.01.2020 09:08

Бакинские школьники интересуются Антарктидой

16 января 2020 г. в Классической гимназии №160 города Баку состоялся открытый урок, посвящённый 200-летию открытия Антарктиды первой русской антарктической экспедицией под руководством мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева (28 января 1820 г.)

Урок подготовила и провела учитель географии Елена Агаева.

В уроке приняли участие директор Классической гимназии №160 города Баку Фаина Алекперова, представители Министерства образования Азербайджана, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]