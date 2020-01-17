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Финансы 17.01.2020 09:12

В 2019 году темпы роста китайской экономики превысили 6% - ГСУ КНР

Темпы роста экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, то есть, соответствовали предусмотренным планом экономического развития страны - 6%-6,5%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

В первом квартале года они достигли 6,4%, во втором - 6,2%, в третьем и четвертом - по 6%.

Как заявил журналистам начальник ГСУ Нин Цзичжэ, "это свидетельствует, что объем нашей экономики неуклонно растет, экономическое развитие идет стабильно, постоянно улучшается жизнь населения".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]