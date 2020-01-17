В 2019 году темпы роста китайской экономики превысили 6% - ГСУ КНР

Темпы роста экономики Китая в 2019 году, по предварительным данным, составили 6,1%, то есть, соответствовали предусмотренным планом экономического развития страны - 6%-6,5%, сообщило в пятницу Государственное статистическое управление КНР.

В первом квартале года они достигли 6,4%, во втором - 6,2%, в третьем и четвертом - по 6%.

Как заявил журналистам начальник ГСУ Нин Цзичжэ, "это свидетельствует, что объем нашей экономики неуклонно растет, экономическое развитие идет стабильно, постоянно улучшается жизнь населения".