Политика правительства Украины способствует укреплению экономики страны - представительство МВФ

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны, говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес кабинета министров и Центробанка об их некомпетентности.
"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - отметили в представительстве Фонда.
"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - подчеркнули в МВФ.
Ряд Телеграм-каналов 15 января распространил аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, записи были сделаны 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министры финансов и экономики Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.
Премьер Гончарук в четверг заявил, что против команды президента и правительства работает много людей. "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - подчеркнул он.
Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должно принятии совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.
Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана
Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе
Азербайджан и Пакистан обсудили план военного сотрудничества на 2020 год
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%
Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии
Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"
Более 15 машин столкнулись на трассе в Адыгее из-за тумана и гололеда, есть погибший
Генпрокуратура Украины обратилась к шести странам с просьбой об участии представителей в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Бакинские школьники интересуются Антарктидой
Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе