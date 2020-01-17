Политика правительства Украины способствует укреплению экономики страны - представительство МВФ

Международный валютный фонд поддерживает текущую политику правительства и Нацбанка Украины, направленную на укрепление экономики страны, говорится в ответе представительства МВФ в Киеве в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" с просьбой прокомментировать новые обвинения в адрес кабинета министров и Центробанка об их некомпетентности.

"Благоразумная макроэкономическая политика правительства и НБУ способствовала укреплению экономики Украины", - отметили в представительстве Фонда.

"Низкий бюджетный дефицит, снижение отношения госдолга к ВВП, низкая инфляция и накопление валютных резервов - все это результат этой политики и важные предпосылки для экономической стабильности и роста", - подчеркнули в МВФ.

Ряд Телеграм-каналов 15 января распространил аудиозаписи, на которых несколько человек обсуждают подготовку доклада по экономической политике президенту, а также причины и последствия повышения курса гривны. Человек с голосом, похожим на голос премьер-министра Алексея Гончарука, говорит о "примитивных" представлениях президента в экономике, а себя называет "профаном в экономике". Как утверждается, записи были сделаны 16 декабря, и в совещании принимали участие кроме Гончарука первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, министры финансов и экономики Оксана Маркарова и Тимофей Милованов.

Премьер Гончарук в четверг заявил, что против команды президента и правительства работает много людей. "Обращаюсь к тем, кто борется против нас: Вам нас не испугать! Мы будем еще настойчивее искоренять коррупцию и перекрывать потоки", - подчеркнул он.

Президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря договорились с менеджментом МВФ об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на $5,5 млрд. Окончательное решение должно принятии совет директоров Фонда после выполнения Киевом последних предварительных мер, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.