Пентагон располагает 5,8 тыс. ядерными боеголовками - СМИ

В настоящее время в распоряжении министерства обороны США имеется 1 750 развёрнутых ядерных боеголовок, в резерве - 2 050 изделий, ещё 2000 единиц ожидают демонтажа, таким образом, общее число ядерных боеголовок составляет 5 800.

Такие данные о ядерном арсенале США опубликованы в пятницу на сайте газеты "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на данные американского научного журнала Bulletin of the Atomic Scientists.

По данным издания, из 1 750 развёрнутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, 900 - для подводных лодок. Ещё 300 боеголовок находятся в США на базах стратегических бомбардировщиков. 150 тактических боеприпасов размещены на европейских военных базах Пентагона.

Американский ядерный арсенал хранится в 24 локациях, в том числе, в 11 штатах США и пяти европейских странах. Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ боеприпасов неподалёку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.

Согласно публикации, ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в распоряжении вооружённых сил. США разработали ядерное оружие и до сих пор являются единственной страной, которая использовала его в боевых условиях - при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. С тех пор США произвели более 67 ты. атомных бомб и ядерных боеголовок.

В двух правительственных лабораториях - Лос-Аламосской и Ливерморской имени Лоуренса было разработано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций, сообщает издание.