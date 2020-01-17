Пентагон располагает 5,8 тыс. ядерными боеголовками - СМИ

В настоящее время в распоряжении министерства обороны США имеется 1 750 развёрнутых ядерных боеголовок, в резерве - 2 050 изделий, ещё 2000 единиц ожидают демонтажа, таким образом, общее число ядерных боеголовок составляет 5 800.
Такие данные о ядерном арсенале США опубликованы в пятницу на сайте газеты "Военно-промышленный курьер" со ссылкой на данные американского научного журнала Bulletin of the Atomic Scientists.
По данным издания, из 1 750 развёрнутых боеголовок 400 предназначены для межконтинентальных баллистических ракет, 900 - для подводных лодок. Ещё 300 боеголовок находятся в США на базах стратегических бомбардировщиков. 150 тактических боеприпасов размещены на европейских военных базах Пентагона.
Американский ядерный арсенал хранится в 24 локациях, в том числе, в 11 штатах США и пяти европейских странах. Местом с наибольшим количеством ядерного оружия считается комплекс подземных хранилищ боеприпасов неподалёку от города Альбукерке в штате Нью-Мексико.
Согласно публикации, ядерный арсенал США представляет собой совокупность ядерных боезарядов, находящихся в распоряжении вооружённых сил. США разработали ядерное оружие и до сих пор являются единственной страной, которая использовала его в боевых условиях - при бомбардировке японских городов Хиросима и Нагасаки в августе 1945 года. С тех пор США произвели более 67 ты. атомных бомб и ядерных боеголовок.
В двух правительственных лабораториях - Лос-Аламосской и Ливерморской имени Лоуренса было разработано в общей сложности около 100 различных типов ядерных зарядов и их модификаций, сообщает издание.
Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана
Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе
Азербайджан и Пакистан обсудили план военного сотрудничества на 2020 год
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%
Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии
Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"
Более 15 машин столкнулись на трассе в Адыгее из-за тумана и гололеда, есть погибший
Генпрокуратура Украины обратилась к шести странам с просьбой об участии представителей в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Бакинские школьники интересуются Антарктидой
Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе