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Дальнее зарубежье 17.01.2020 13:16

В Пакистане приговорили более 80 исламских радикалов к 55 годам тюрьмы каждого в связи с делом христианки Асии Биби

Суд города Равалпинди в Пакистане вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает в пятницу агентство Associated press.

Христианка Асии Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор в отношении Биби, что в свою очередь вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.

Суд над членами радикальной партии "Техрик-е-Лаббаик", завершившийся приговорами, длился более года. 86 подсудимым вменяли в вину причинение ущерба общественной собственности, избиение людей и нарушение общественного порядка.

Среди осужденных оказался брат духовного лица Хадима Хуссейна Ризви, возглавляющего партию.

В "Техрик-е-Лаббаик" уже пообещали оспорить вердикт суда.

После оправдания Асии Биби власти некоторое время продолжали держать под стражей, чтобы защитить от радикалов. В 2019 году ей позволили выехать из Пакистана в Канаду, чтобы воссоединиться с семьей.

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Тэги: ПАКИСТАН, РАДИКАЛЫ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]