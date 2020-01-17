В Пакистане приговорили более 80 исламских радикалов к 55 годам тюрьмы каждого в связи с делом христианки Асии Биби

Суд города Равалпинди в Пакистане вынес приговоры в 55 лет тюремного заключения каждому из 86 членов исламской радикальной партии за участие в беспорядках 2018 года в связи с оправданием судом христианки Асии Биби, сообщает в пятницу агентство Associated press.
Христианка Асии Биби после конфликта с односельчанами была приговорена в 2010 году к смерти через повешение в связи с обвинением в оскорблении пророка Мухаммеда. Однако в 2018 году Верховный суд Пакистана вынес оправдательный приговор в отношении Биби, что в свою очередь вызвало массовые протесты среди исламских экстремистов, которые призывали обезглавить ее.
Суд над членами радикальной партии "Техрик-е-Лаббаик", завершившийся приговорами, длился более года. 86 подсудимым вменяли в вину причинение ущерба общественной собственности, избиение людей и нарушение общественного порядка.
Среди осужденных оказался брат духовного лица Хадима Хуссейна Ризви, возглавляющего партию.
В "Техрик-е-Лаббаик" уже пообещали оспорить вердикт суда.
После оправдания Асии Биби власти некоторое время продолжали держать под стражей, чтобы защитить от радикалов. В 2019 году ей позволили выехать из Пакистана в Канаду, чтобы воссоединиться с семьей.
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