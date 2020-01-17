Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 17.01.2020 12:34

Украинские министры выражают поддержку подавшему в отставку из-за скандальной видеозаписи премьеру Гончаруку

Ряд членов кабинета министров Украины публично поддержал премьер-министра Алексея Гончарука.

В частности, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. "Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

Он добавил, что не держится за должность.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что уважает решение премьера.

"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - говорится в его записи в соцсетах.

В свою очередь, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что текущая команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины". "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", - написала она в Facebook.

Мминистр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что все члены правительства - это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера. "Но работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - подчеркнула министр.

Министр социальной политики Юлия Соколовская также заявила: "мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать".

Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.

"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.

4 октября 2019 г. Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденная программа делает невозможным отставку Гончарука и кабинета министров в связи с недоверием в течение года.

В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции недоверия кабинету министров имеют следствием отставку всего состава кабинета министров. В этих случаях парламент осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]