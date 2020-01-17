Украинские министры выражают поддержку подавшему в отставку из-за скандальной видеозаписи премьеру Гончаруку

Ряд членов кабинета министров Украины публично поддержал премьер-министра Алексея Гончарука.
В частности, вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров написал, что поддерживает Гончарука и всю правительственную команду. "Каждый день мы разгребаем бестолковый менеджмент предыдущих команд в большинстве сфер. Каждый день наша команда лишает источников доходов воров бюджета. За это прилетает. Жестко. И это нормально. Мы не пришли завоевывать политические рейтинги. Мы пришли с президентом сделать реальные изменения", - написал он на своей странице в социальной сети Facebook.
Он добавил, что не держится за должность.
Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба также заявил, что уважает решение премьера.
"В составе команды я делал и по состоянию на сейчас делаю все, чтобы страна менялась к лучшему, получала еще больше международной поддержки и двигалась вперед. Это было прикольно и важно. Но жизнь бурная. Особенно политическая", - говорится в его записи в соцсетах.
В свою очередь, министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда отметила, что текущая команда является классическим правительством технократов, "без политических амбиций, без олигархических шлейфов, без кулуарщины". "Политические игрища вокруг правительства в последнее время расцениваю, как попытку навязать команде технократов какую-то странную политическую позицию. Этого не будет. Поэтому поддерживаю позицию премьера. Ждем решения президента", - написала она в Facebook.
Мминистр образования и науки Анна Новосад подчеркнула, что все члены правительства - это одна команда, которая без доверия и взаимодействия не достигнет результатов, поэтому она поддерживает решение премьера. "Но работу никто не отменял, поэтому работать мы продолжаем. До дальнейших решений, какими бы они ни были", - подчеркнула министр.
Министр социальной политики Юлия Соколовская также заявила: "мы единая команда, поэтому поддерживаем позицию премьер-министра и ждем решения президента. И продолжаем работать".
Утром в пятницу премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что с целью нивелировать какие-либо спекуляции на теме якобы неуважения членов правительства и его лично к главе государства Владимиру Зеленскому он написал заявление об отставке и передал его президенту.
"Я пришел на должность - выполнять программу президента. Он является для меня образцом открытости и порядочности. Однако чтобы убрать любые сомнения нашего уважения и доверия к президенту, я написал заявление об отставке и передал ее президенту с правом внесения в парламент", - написал Гончарук на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.
4 октября 2019 г. Верховная Рада одобрила программу деятельности Кабинета министров Украины. Утвержденная программа делает невозможным отставку Гончарука и кабинета министров в связи с недоверием в течение года.
В то же время, согласно ст.115 Конституции Украины, премьер-министр Украины, другие члены Кабинета Министров имеют право заявить Верховной Раде о своей отставке. Отставка премьер-министра Украины, принятие Верховной Радой резолюции недоверия кабинету министров имеют следствием отставку всего состава кабинета министров. В этих случаях парламент осуществляет формирование нового состава правительства в сроки и в порядке, которые определены Конституцией.
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