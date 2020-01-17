SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в пятницу осуществила тринадцатый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.
По данным SOCAR Capital, с учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработали в целом $16,25 млн.
«Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 апреля 2020 года», - подчеркивает компании.
По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке достиг $185 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в целом превысило 2 тыс.
«Облигации стали самым торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, а объем РЕПО операций по ним приблизился к $34 млн. Общим результатом всех этих показателей является то, что в текущем году планируется выпуск новых облигаций, и в данном направлении продолжаются подготовительные меры», - отмечается в сообщении.
SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.
Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.
Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.
Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.
Н.Аббасова
Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана
Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе
Азербайджан и Пакистан обсудили план военного сотрудничества на 2020 год
Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"
Более 15 машин столкнулись на трассе в Адыгее из-за тумана и гололеда, есть погибший
Генпрокуратура Украины обратилась к шести странам с просьбой об участии представителей в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Гибель украинского самолета - ужасная трагедия, но враги Ирана пытаются использовать ее в своих целях, заявил аятолла Хаменеи
Политика правительства Украины способствует укреплению экономики страны - представительство МВФ
В Пакистане приговорили более 80 исламских радикалов к 55 годам тюрьмы каждого в связи с делом христианки Асии Биби
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Бакинские школьники интересуются Антарктидой
Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе