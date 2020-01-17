SOCAR выплатила очередные $1,25 млн держателям облигаций на $100 млн

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в пятницу осуществила тринадцатый платеж в размере $1,25 млн по процентам держателям облигаций SOCAR, отмечается в сообщении SOCAR Capital.

По данным SOCAR Capital, с учетом нынешнего платежа держатели облигаций SOCAR заработали в целом $16,25 млн.

«Следующая выплата процентов по облигациям состоится 17 апреля 2020 года», - подчеркивает компании.

По данным компании, объем сделок по корпоративным облигациям SOCAR на вторичном рынке достиг $185 млн. Количество заключенных сделок по купле-продаже данных ценных бумаг на Бакинской фондовой бирже в целом превысило 2 тыс.

«Облигации стали самым торгуемым корпоративным финансовым инструментом на Бакинской фондовой бирже, а объем РЕПО операций по ним приблизился к $34 млн. Общим результатом всех этих показателей является то, что в текущем году планируется выпуск новых облигаций, и в данном направлении продолжаются подготовительные меры», - отмечается в сообщении.

SOCAR в сентябре 2016 года осуществила на внутреннем рынке первую эмиссию пятилетних облигаций на сумму $100 млн. Заявки на облигации компании превысили $203,4 млн.

Эмиссия была разделена на 100 тыс. пятилетних облигаций номиналом в $1 тыс. за ценную бумагу. Цель выпуска бумаг - диверсификация финансовых каналов компании и создание новых инвестиционных возможностей для населения.

Доходность по облигациям составляет 5% в год. Выплата процентов осуществляется раз в три месяца.

Общий доход держателей бумаг за 5 лет обращения облигаций составит $25 млн.

Н.Аббасова