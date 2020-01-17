Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.
«Как вы знаете, президент Ильхам Алиев принимает активное участие в Давосском экономическом форуме на регулярной основе. В рамках форума президент активно участвует на проходящих семинарах, переговорах и конференциях с представителями бизнес общественности, а также с главами стран-партнеров, официальными лицами международных организаций", - сказал Гаджиев журналистам в пятницу.
По его словам, проведенные в рамках форумов переговоры позволили Азербайджану достичь определенных положительных результатов.
«Поэтому мы будем принимать активное участие и в предстоящем форуме»,- подчеркнул Гаджиев.
Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет 20-24 января.
Х.Насирзаде
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