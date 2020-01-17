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Внешняя политика 17.01.2020 12:42

Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев примет участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

«Как вы знаете, президент Ильхам Алиев принимает активное участие в Давосском экономическом форуме на регулярной основе. В рамках форума президент активно участвует на проходящих семинарах, переговорах и конференциях с представителями бизнес общественности, а также с главами стран-партнеров, официальными лицами международных организаций", - сказал Гаджиев журналистам в пятницу.

По его словам, проведенные в рамках форумов переговоры позволили Азербайджану достичь определенных положительных результатов.

«Поэтому мы будем принимать активное участие и в предстоящем форуме»,- подчеркнул Гаджиев.

Всемирный экономический форум в Давосе в этом году пройдет 20-24 января.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ДАВОС, УЧАСТИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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