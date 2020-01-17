Гонконг стал самым дорогим городом по стоимости товаров и услуг в высокоценовом сегменте по версии швейцарской банковской группы Julius Baer.
Вторую строчку занял Шанхай, на третьем месте расположился Токио.
Гонконг вошел в число 10% самых дорогих городов в таких категориях, как элитная недвижимость, рестораны, авиабилеты бизнес-класса, косметические услуги и услуги адвокатов. Шанхай стал вторым после Сингапура по стоимости автомобилей класса "люкс", а Токио возглавил рейтинг в категории самых дорогих отелей.
Согласно ежегодному докладу Julius Baer, которая оценила стоимость премиальных товаров и услуг в 28 городах, Азия является самым дорогим регионом.
"Появление в последнее десятилетие большого количества богатых жителей Азии глубоко повлияло на мировое потребление. В частности, китайские потребители теперь лидируют по покупкам в различных категориях, от машин до часов", - отмечает глава подразделения Julius Baer в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джимми Ли.
На втором месте среди регионов расположилась Северная и Южная Америка. Замыкает тройку лидеров Европа. Самым дорогим европейским городом был признан Лондон. Самыми дешевыми среди исследуемых городов стали Барселона и Франкфурт.
Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана
Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе
Азербайджан и Пакистан обсудили план военного сотрудничества на 2020 год
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%
Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
Гибель украинского самолета - ужасная трагедия, но враги Ирана пытаются использовать ее в своих целях, заявил аятолла Хаменеи
Политика правительства Украины способствует укреплению экономики страны - представительство МВФ
В Пакистане приговорили более 80 исламских радикалов к 55 годам тюрьмы каждого в связи с делом христианки Асии Биби
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Бакинские школьники интересуются Антарктидой
Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе