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Это интересно 17.01.2020 12:45

Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"

Гонконг стал самым дорогим городом по стоимости товаров и услуг в высокоценовом сегменте по версии швейцарской банковской группы Julius Baer.

Вторую строчку занял Шанхай, на третьем месте расположился Токио.

Гонконг вошел в число 10% самых дорогих городов в таких категориях, как элитная недвижимость, рестораны, авиабилеты бизнес-класса, косметические услуги и услуги адвокатов. Шанхай стал вторым после Сингапура по стоимости автомобилей класса "люкс", а Токио возглавил рейтинг в категории самых дорогих отелей.

Согласно ежегодному докладу Julius Baer, которая оценила стоимость премиальных товаров и услуг в 28 городах, Азия является самым дорогим регионом.

"Появление в последнее десятилетие большого количества богатых жителей Азии глубоко повлияло на мировое потребление. В частности, китайские потребители теперь лидируют по покупкам в различных категориях, от машин до часов", - отмечает глава подразделения Julius Baer в Азиатско-Тихоокеанском регионе Джимми Ли.

На втором месте среди регионов расположилась Северная и Южная Америка. Замыкает тройку лидеров Европа. Самым дорогим европейским городом был признан Лондон. Самыми дешевыми среди исследуемых городов стали Барселона и Франкфурт.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]