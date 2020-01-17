Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии

Японская корпорация SoftBank Group Corp. предложила инвестировать $30-40 млрд в развитие новой столицы Индонезии, сообщил высокопоставленный представитель правительства страны в пятницу.

Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте на прошлой неделе и выразил интерес к участию в проекте.

"Я встречусь с Масаёси в Давосе, а затем в Токио", - сказал министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджаитан на пресс-конференции в Джакарте.

"Президент примет решение относительно данного вопроса в феврале", - отметил он.

Размер инвестиций, предложенный японской компанией, вызывает вопросы, поскольку Индонезия подсчитала, что общая стоимость строительства новой столицы составит $34 млрд, пишет агентство Bloomberg.

Индонезия планирует начать строительство новой столицы на острове Борнео позднее в текущем году. Помимо Сона интерес к участию в проекте также выразили другие инвесторы.