Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии

Японская корпорация SoftBank Group Corp. предложила инвестировать $30-40 млрд в развитие новой столицы Индонезии, сообщил высокопоставленный представитель правительства страны в пятницу.
Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте на прошлой неделе и выразил интерес к участию в проекте.
"Я встречусь с Масаёси в Давосе, а затем в Токио", - сказал министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджаитан на пресс-конференции в Джакарте.
"Президент примет решение относительно данного вопроса в феврале", - отметил он.
Размер инвестиций, предложенный японской компанией, вызывает вопросы, поскольку Индонезия подсчитала, что общая стоимость строительства новой столицы составит $34 млрд, пишет агентство Bloomberg.
Индонезия планирует начать строительство новой столицы на острове Борнео позднее в текущем году. Помимо Сона интерес к участию в проекте также выразили другие инвесторы.
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