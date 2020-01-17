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Финансы 17.01.2020 12:49

Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии

Японская корпорация SoftBank Group Corp. предложила инвестировать $30-40 млрд в развитие новой столицы Индонезии, сообщил высокопоставленный представитель правительства страны в пятницу.

Глава и основатель SoftBank Масаёси Сон встретился с президентом Индонезии Джоко Видодо в Джакарте на прошлой неделе и выразил интерес к участию в проекте.

"Я встречусь с Масаёси в Давосе, а затем в Токио", - сказал министр-координатор по морским делам и инвестициям страны Лухут Панджаитан на пресс-конференции в Джакарте.

"Президент примет решение относительно данного вопроса в феврале", - отметил он.

Размер инвестиций, предложенный японской компанией, вызывает вопросы, поскольку Индонезия подсчитала, что общая стоимость строительства новой столицы составит $34 млрд, пишет агентство Bloomberg.

Индонезия планирует начать строительство новой столицы на острове Борнео позднее в текущем году. Помимо Сона интерес к участию в проекте также выразили другие инвесторы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, SOFTBANK, ИНВЕСТИЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]