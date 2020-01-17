Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2019 году активы на 11,5% - до 4 млрд 143,322 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года равен 1 млрд 821 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 21,3% - ИФ). При этом в 2019 году банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 35,1% - до 1 млрд 334,79 млн манатов, сократил портфель по бизнес-кредитам на 7,9% - до 433,892 млн манатов.
Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 3 млрд 718,268 млн манатов (рост на 11,2%).
Депозитный портфель банка на начало 2020 года равен 3 млрд 235,996 млн манатов (рост на 9,7%), в том числе вклады физических лиц – 985,154 млн манатов (спад на 2,1%).
Капитал банка на 31 декабря 2019 года равен 425,054 млн манатов (рост на 14,3%), уставный капитал – 225,85 млн манатов (не изменился).
В 2019 году чистая прибыль банка составила 134,708 млн манатов (рост на 37,4% по сравнению с 2018 годом – ИФ).
Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).
А.Азизов
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