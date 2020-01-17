Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8924 RUR   0.0276 GBR   2.2219 TRY   0.2901

Цена на нефть

    $/bbl WTI 58.52 0.71 Brent 64.62 0.62

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.01.2020 12:56

Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%

Азербайджанский «Kapital Bank» увеличил в 2019 году активы на 11,5% - до 4 млрд 143,322 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2019 года равен 1 млрд 821 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2018г на 21,3% - ИФ). При этом в 2019 году банк увеличил портфель по потребительскому кредитованию на 35,1% - до 1 млрд 334,79 млн манатов, сократил портфель по бизнес-кредитам на 7,9% - до 433,892 млн манатов.

Обязательства банка на конец отчетного периода составляют 3 млрд 718,268 млн манатов (рост на 11,2%).

Депозитный портфель банка на начало 2020 года равен 3 млрд 235,996 млн манатов (рост на 9,7%), в том числе вклады физических лиц – 985,154 млн манатов (спад на 2,1%).

Капитал банка на 31 декабря 2019 года равен 425,054 млн манатов (рост на 14,3%), уставный капитал – 225,85 млн манатов (не изменился).

В 2019 году чистая прибыль банка составила 134,708 млн манатов (рост на 37,4% по сравнению с 2018 годом – ИФ).

Kapital Bank является старейшим банком в Азербайджане (действует более 140 лет) и в настоящее входит в тройку ведущих банков республики. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,87%) и физические лица (0,13%).

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БАНК, АКТИВЫ


Похожие новости


AFB Bank увеличил в январе-сентябре активы на 39,7%, сократил чистую прибыль на 41,2% Muganbank сократил в январе-сентябре активы на 0,4%, убыток превысил 8 млн манатов VTB Bank (Azerbaijan) за 9 месяцев увеличил активы на 11,8% Expressbank сократил в январе-сентябре активы на 12,3%, увеличил чистую прибыль в 8,1 раза Unibank увеличил в январе-сентябре активы на 13,5%, чистую прибыль – в 2,2 раза Bank of Baku сократил за 9 месяцев активы на 0,6%, увеличил чистую прибыль в 25 раз

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]