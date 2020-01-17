Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура полагает, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому из этических, а не правовых причин.
"Согласно действующему законодательству заявление об отставке пишется в Верховную Раду и подаётся на его главу, если премьер-министр хочет сложить полномочия. Однако сейчас она находится в Офисе президента, и это нормальный мужской поступок премьера Гончарука по отношению к президенту", - заявил Качура в пятницу в комментарии журналистам.
По его словам, если президент Владимир Зеленский примет политическое решение об отставке Гончарука и его правительства, то заявление премьера будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады.
"Гончарук неоднократно заявлял, что пленки сфальсифицированы и что он уважает политического лидера Владимира Зеленского. Он поступил по-мужски и как мужчина с этической точки зрения именно ему передал своё заявление. Сейчас президент решит, передавать ли ее в Верховную Раду или оставить на определенное время у себя", - заявил депутат от "Слуга народа".
Качура считает, что нарушение процедуры подачи заявления об отставке премьер-министра допущено именно по этическим соображениям. "В данном случае это внештатная ситуация и сейчас это не столько вопрос права, сколько вопрос этики и мужской ответственности за слова", - уверен парламентарий.
Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана
Президент Азербайджана примет участие на форуме в Давосе
Азербайджан и Пакистан обсудили план военного сотрудничества на 2020 год
Шереметьево открыло новый международный терминал C на 20 млн пассажиров в год
Старейший банк Азербайджана увеличил в 2019г активы на 11,5%, чистую прибыль – на 37,4%
Softbank предложила инвестировать до $40 млрд в новую столицу Индонезии
Гонконг возглавил список городов с самыми дорогими товарами и услугами класса "люкс"
Более 15 машин столкнулись на трассе в Адыгее из-за тумана и гололеда, есть погибший
Генпрокуратура Украины обратилась к шести странам с просьбой об участии представителей в расследовании авиакатастрофы в Иране
Президент Алиев выделил 8,8 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Нахчыване
Президент Алиев выделил 17,4 млн манатов на строительство автодороги в Агсуинском районе
Президент Алиев выделил около 20 млн манатов на капремонт автодорог в Абшеронском районе
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Бакинские школьники интересуются Антарктидой
Состоялось заседание совместной рабочей группы ГТК и Caspian European Club
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе