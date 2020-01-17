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СНГ 17.01.2020 13:02

В "Слуге народа" считают, что премьер Украины подал в отставку по этическим соображениям

Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура полагает, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому из этических, а не правовых причин.

"Согласно действующему законодательству заявление об отставке пишется в Верховную Раду и подаётся на его главу, если премьер-министр хочет сложить полномочия. Однако сейчас она находится в Офисе президента, и это нормальный мужской поступок премьера Гончарука по отношению к президенту", - заявил Качура в пятницу в комментарии журналистам.

По его словам, если президент Владимир Зеленский примет политическое решение об отставке Гончарука и его правительства, то заявление премьера будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

"Гончарук неоднократно заявлял, что пленки сфальсифицированы и что он уважает политического лидера Владимира Зеленского. Он поступил по-мужски и как мужчина с этической точки зрения именно ему передал своё заявление. Сейчас президент решит, передавать ли ее в Верховную Раду или оставить на определенное время у себя", - заявил депутат от "Слуга народа".

Качура считает, что нарушение процедуры подачи заявления об отставке премьер-министра допущено именно по этическим соображениям. "В данном случае это внештатная ситуация и сейчас это не столько вопрос права, сколько вопрос этики и мужской ответственности за слова", - уверен парламентарий.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]