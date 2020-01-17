Народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура полагает, что премьер-министр Алексей Гончарук подал заявление об отставке президенту Владимиру Зеленскому из этических, а не правовых причин.

"Согласно действующему законодательству заявление об отставке пишется в Верховную Раду и подаётся на его главу, если премьер-министр хочет сложить полномочия. Однако сейчас она находится в Офисе президента, и это нормальный мужской поступок премьера Гончарука по отношению к президенту", - заявил Качура в пятницу в комментарии журналистам.

По его словам, если президент Владимир Зеленский примет политическое решение об отставке Гончарука и его правительства, то заявление премьера будет выноситься на рассмотрение Верховной Рады.

"Гончарук неоднократно заявлял, что пленки сфальсифицированы и что он уважает политического лидера Владимира Зеленского. Он поступил по-мужски и как мужчина с этической точки зрения именно ему передал своё заявление. Сейчас президент решит, передавать ли ее в Верховную Раду или оставить на определенное время у себя", - заявил депутат от "Слуга народа".

Качура считает, что нарушение процедуры подачи заявления об отставке премьер-министра допущено именно по этическим соображениям. "В данном случае это внештатная ситуация и сейчас это не столько вопрос права, сколько вопрос этики и мужской ответственности за слова", - уверен парламентарий.