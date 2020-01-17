Баку призывает Ереван к реальным действиям для урегулирования конфликта в Карабахе – помощник президента Азербайджана

Официальный Баку призывает Ереван отказаться от ложных заявлений и предпринять реальные шаги для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Армянской стороне вместо ложных заявлений следует предпринимать важные шаги в вопросе урегулирования конфликта, а именно освободить оккупированные земли и вывести свои войска с территории Азербайджана",- сказал Гаджиев журналистам в пятницу.

По его словам, решение конфликта «не должно быть темой для демагогии и популизма».

«Армения - это страна-оккупант. Для урегулирования конфликта, в первую очередь, Армения должна следовать резолюциям ООН. Также она должна прекратить незаконную деятельность на оккупированных территориях, чтобы в будущем Армения смогла заявлять, что они ведут конструктивное и искренние переговоры",- подчеркнул Гаджиев.

Он добавил, что армянский премьер Никол Пашинян периодически делает абсурдные заявления. «Чего можно ожидать от человека, который сравнил Солженицына с фашистом Гарегином Нжде?»,- отметил Гаджиев.

Х.Насирзаде