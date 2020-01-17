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Регион 17.01.2020 13:40

Гибель украинского самолета - ужасная трагедия, но враги Ирана пытаются использовать ее в своих целях, заявил аятолла Хаменеи

Руководитель Исламской республики Иран аятолла Али Хаменеи в пятницу заявил, что гибель украинского авиалайнера стала трагедией для Ирана, но его враги пытаются обратить этот инцидент в свою пользу.

"Ужасная трагедия с украинским самолетом искренне опечалила народ Ирана, но враги при помощи этого трагического инцидента пытаются бросить тень на мученическую смерть командиров (исламского - ИФ) Сопротивления, отметил он (Хаменеи - ИФ)", - пишет агентство "Мехр" о пятничной молитве, которую впервые с 2012 года вел сам Хаменеи.

При этом аятолла пояснил, что катастрофа украинского самолета не должна заставить забыть о командующем спецподразделения "Кудс" Касеме Сулеймани, ранее в январе убитом военными США.

Хаменеи подчеркнул, что враги Ирана, используя трагедию с самолетом, хотят уничтожить репутацию страны, но аятолла пообещал, что они потерпят неудачу.

Аятолла выразил соболезнования родственникам погибших и вновь призвал иранские власти расследовать причины катастрофы.

8 января пассажирский самолет Boeing 737-800 Международных авиалиний Украины, выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев, загорелся в воздухе и упал сразу после взлета из тегеранского аэропорта.

Все находившиеся на борту 176 человек погибли, среди них - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

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Тэги: ИРАН, ХАМЕНЕИ, УКРАИНА, САМОЛЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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